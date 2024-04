Da giorni si cerca il 24enne Alan Martin Fornoni, il padre: “Temo sia nei guai, torna a casa”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Dallo scorso 13 aprile si cerca il 24enne Alan Martin Fornoni di Pieve Emanuele: è stato avvistato l'ultima volta in via Cassinis a Milano poi il nulla. L'ultima segnalazione in un casolare di Rogoredo, ma le ricerche hanno dato esito negativo. Non si sa cosa sia successo. Il 24enne aveva scritto al padre l'ultima volta dicendogli: "Ci vediamo stasera e mangiamo una pizza insieme". Poi il silenzio.

Il padre si è messo subito a cercare il figlio. Lo descrive come "un giovane normale e tranquillo. Ha studiato per diventare cuoco ma poi è diventato meccanico: i suoi datori di lavoro sono sempre rimasti soddisfatti. Sabato era allegro e ha preso un caffè con mio fratello. Sembrava perfettamente sereno. Mai avrei potuto immaginare che sarebbe scomparso". Il padre, intervenuto al programma tv Chi l'ha visto?, teme che sia nei guai: "Sono convinto che sia stato accalappiato da “certa gente“, lui è un bonaccione. Sono convinto che sia nei guai".

Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini di video sorveglianza della zona. La segnalazione dei cugino lo avrebbero localizzato in un cascinale della zona: lo stesso noto perché frequentata da spacciatori e tossici. Ma di lui ancora nulla. "Mi rivolgo agli amici: fate di tutto per far sì che torni a casa", precisa il padre. Che poi aggiunge: "Vieni a casa, non preoccuparti. Sono tuo padre, ti perdonerò sempre, sei mio figlio e lo sarai per sempre fino alla fine".

Intanto anche sui social si stanno attivando per cercarlo con tanti post. Tra questi, "Chiunque pensa di poter saoer qualcosa,Chiunque pensa di poterlo aver incontrato nei giorni scorsi. Si faccia avanti. Cerchiamo di aiutare i genitori a ritrovarlo…Alan Martin fornoni…Torna dalla tua famiglia".