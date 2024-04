video suggerito

Esce di casa per andare a scuola a Busto Arsizio e scompare: si cerca la 12enne Dayana Martinez È scomparsa dalla mattinata di lunedì 8 aprile Dayana Martinez, 12enne di Busto Arsizio (Varese). La ragazzina era uscita di casa per andare a scuola, ma non sarebbe mai arrivata in classe.

A cura di Enrico Spaccini

Una ragazzina di 12 anni è scomparsa da ieri mattina, lunedì 8 aprile, a Busto Arsizio (in provincia di Varese). Si chiama Dayana Martinez e, da quanto riferito dai genitori, era uscita di casa per andare a scuola, nel quartiere di Sacconago. La 12enne, però, non sarebbe mai arrivata in classe e i familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri del Comando locale. Nelle ultime ore anche i compagni di classe di Dayana hanno lanciato sui social appelli per rintracciare la ragazzina.

"Siamo disperati", hanno detto i genitori della 12, "abbiamo passato tutto il giorno e la notte a cercarla senza successo. Siamo spaventati". Il padre e la madre hanno specificato che Dayana ha un cellulare con se, ma che è sprovvisto di scheda telefonica dato che "lo usa per giocare". La 12enne è alta un metro e 60 centimetri. Al momento della scomparsa indossava una felpa bianca, una maglietta gialla, pantaloni marroni e scarpe Nike nere, bianche e rosa.