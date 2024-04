video suggerito

Dayana scomparsa a 12 anni a Busto Arsizio, i genitori: "Abbiamo paura che possa essere con qualcuno" Dayana Martinez non è mai arrivata a scuola l'8 aprile. I genitori della 12enne di Busto Arsizio (Varese) dicono che la figlia non avrebbe avuto alcun motivo per allontanarsi e che hanno paura che possa trovarsi con qualcuno che non conoscono.

A cura di Enrico Spaccini

Non si hanno notizie di Dayana Martinez da ieri mattina, lunedì 8 aprile, quando è uscita di casa a Busto Arsizio (in provincia di Varese) per andare a scuola nel quartiere di Sacconago. "Due compagne di classe la stavano aspettando per andare insieme però hanno detto che non è mai arrivata", ha raccontato il padre della 12enne. La famiglia della ragazzina ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri che ora stanno indagando per poter rintracciare Dayana.

La madre: "Non è mai capitato che scappasse"

Il padre della ragazzina ha lanciato un nuovo appello durante la trasmissione Ore14: "Torna a casa, stiamo troppo male, siamo preoccupati. Ti vogliamo bene". Secondo lui, sua figlia non avrebbe avuto motivo di allontanarsi di casa. Per questo motivo, il timore più grande è che si possa trovare con una persona che non conoscono.

"Se qualcuno ti ha presa, grida, prova a chiamare la polizia", ha detto la madre a La Vita in Diretta, "e se qualcuno sa qualcosa, chiami i carabinieri. Per favore". I due l'hanno cercata per tutta la serata di ieri, ma senza successo. "L'accompagnavo sempre a scuola, la lasciavo a metà strada", ha continuato, "lei andava dritto perché io poi svoltavo e accompagnavo l'altro mio figlio. Non è mai capitato che scappasse, ho paura che qualcuno possa averla presa".

La scomparsa di Dayana

I genitori di Dayana si sono accorti della sua scomparsa intorno alle 14 dell'8 aprile, quando avrebbe dovuto fare rientro a casa dopo la scuola. La 12enne, però, non è mai tornata. Così la madre ha deciso di chiedere informazioni alla scuola, dove le hanno detto che Dayana non è mai entrata in classe quel giorno.

Quando è uscita di casa indossava una felpa bianca, una maglietta gialla, pantaloni marroni e scarpe Nike nere, bianche e rosa. Dayana, alta un metro e 60 centimetri, aveva con sé un cellulare, ma che è sprovvisto di scheda telefonica dato che "lo usa per giocare". La madre, però, ha sottolineato che comunque potrebbe usarlo per "comunicare con il wifi".