È stata ritrovata Dayana: la 12enne scomparsa a Busto Arsizio era alla stazione Cadorna di Milano

A cura di Enrico Spaccini

È stata ritrovata Dayana, la 12enne sparita da Busto Arsizio (in provincia di Varese) nella prima mattinata di lunedì 8 aprile. La ragazzina è stata rintracciata nella stazione ferroviaria di Milano Cadorna poco dopo le 18 di oggi, martedì 9 aprile. La polizia ferroviaria l'ha condotta nei propri uffici, in attesa dell'arrivo dei genitori. Dayana sta bene e ha confermato di essersi allontanata volontariamente.

Le possibili destinazioni di Dayana

I carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, che si sono occupati delle ricerche, hanno subito ipotizzato la pista della fuga volontaria e sono riusciti a ricostruire gli spostamenti fatti dalla ragazzina nelle ultime ore. Invece di andare a scuola, gli inquirenti hanno visto attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che Dayana lunedì mattina aveva preso un treno alla stazione di Busto Arsizio con direzione Milano.

Ascoltando i genitori, gli investigatori hanno ipotizzato che la 12enne potesse essere diretta a Padova, dove vive un ragazzino conosciuto attraverso le chat online, oppure a Napoli, dove vive il fidanzato. Una volta rintracciato il giovane padovano, i carabinieri sono riusciti a ottenere la posizione Snapchat che ha permesso ai militari di geolocalizzare Dayana alla stazione di Cadorna.

La 12enne rintracciata a Cadorna

Una volta comunicata la posizione alla polizia ferroviaria, gli agenti si sono messi a esaminare le varie telecamere in modo da rintracciarla tra i vari pendolari. La ragazzina sarà riaffidata nelle prossime ore ai suoi genitori che si erano preoccupati per il suo allontanamento.

Stando a quanto raccontato dal padre e dalla madre, Dayana non era mai scappata di casa e pensavano non avesse motivo per farlo questa volta. Il timore più grande era che potesse essere con uno sconosciuto e, forse, in pericolo. La 12enne, invece, è stata trovata in buone condizioni di salute.