Esce di casa e non torna: si cerca Lemis, la 14enne scomparsa a Trezzo sull'Adda il 25 aprile Una ragazzina di 14 anni è uscita di casa giovedì 25 aprile a Trezzo sull'Adda e non è ancora tornata a casa. Appello social per chiedere aiuto e per cercare di ritrovare Lemis.

A cura di Matilde Peretto

Lemis (foto da Facebook)

Esce di casa e non fa ritorno. Lemis Boujnah, una ragazza di 14 anni, è scomparsa dalla frazione Concesa di Trezzo sull'Adda, comune della città metropolitana di Milano, nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 aprile. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Trezzo sull'Adda in serata e una foto della ragazza ha iniziato a circolare sui social.

È uscita di casa alle 15:30, ma da quell'ora nessuno ha più avuto notizie di lei. Vive a Trezzo sull'Adda, nella frazione di Concesa, in via Paolo Bassi n.7. Indossava una maglietta bianca, una giacca nera e dei pantaloni grigi. Ha una corporatura esile ed è alta circa un metro e settanta. Capelli lunghi e neri, occhi marroni e carnagione mulatta. Con sé non ha i documenti e sembra non avesse soldi, se non pochi contanti.