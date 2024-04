video suggerito

Trovato cadavere nel fiume Adda in provincia di Milano: indagini in corso A Trezzo sull’Adda (Milano) è stato trovato un corpo senza vita nel fiume: l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Le operazioni di recupero vanno a rilento per le forti correnti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno recuperato un corpo senza vita dal fiume Adda. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di una donna anziana. L'intervento di recupero è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile, verso le 10.30 in via Concesa a Trezzo sull'Adda, comune che si trova in provincia di Milano. L'operazione si sta rivelando particolarmente difficile a causa delle forti correnti e delle acque molto torbide.

In mattinata era stato avvistato un corpo nel fiume, ma sembrava una persona impegnata a nuotare. In realtà i vigili del fuoco milanesi, appena giunti sul posto, si sono resi conto che per quella persona (probabilmente una signora anziana) non c'era più nulla da fare. Al momento si stanno occupando del recupero del cadavere.

Sul posto oltre al personale del nucleo SAF (Nucleo speleo-alpino-fluviale) e di Gorgonzola, anche un elicottero del nucleo di Malpensa. L'ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio. Le indagini sono ancora in corso.

Notizia in aggiornamento