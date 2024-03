Da più di un mese è scomparsa Sara Pernetti, la madre: “Continuerò a cercarti” La 30enne Sara Pernetti è sparita il 6 febbraio da una comunità di Fino Mornasco, paese in provincia di Como. La madre su social ha scritto: “Un altro giorno è passato senza avere notizie di te, io continuerò a cercarti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Si cerca ancora la 30enne Sara Pernetti. Le ricerche dei carabinieri sono scattate un mese fa quando era sparita dalla comunità in cui stava affrontava un percorso di recupero. Ora la madre Claudia ha voluto lanciare un appello sui social: "Chiedo condivisione di questo post a tutti voi, Sara è scomparsa dalla periferia di Como il 6 febbraio. Chiunque abbia notizie utili mi contatti in privato, grazie". E ancora: "Ringrazio tutti voi per la vicinanza e condivisione, sperando quanto prima in un esito positivo,vi prego nuovamente di tenere alta l’attenzione, io non mi fermerò". In altri post su Facebook la madre aveva scritto: "Un altro giorno è passato senza avere notizie di te, io continuerò a cercarti"

La ragazza è sparita il 6 febbraio da Fino Mornasco, paese in provincia di Como, dove vive da qualche anno. Prima ha vissuto per 20 anni con la madre a Rivanazzano, nella provincia di Pavia. Per questo le ricerche oltre nel Comasco stanno avvenendo anche in zona di Voghera e dell’Oltrepo: qui infatti la 30enne avrebbe mantenuto comunque alcune amicizie.

I primi a dare la notizia della scomparsa sono stati gli autori di Chi l'ha visto?: Sara Pernetti è alta 1.65, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, maglione lungo blu, pantaloni scuri, scarpe da ginnastica chiare, borsa shopper color argento. Segni particolari: vari tatuaggi di cui uno sulla nuca.

Per chiunque la dovesse vedere può chiamare il 112 o mettersi in contatto con la madre.