video suggerito

Trovato un cadavere a lato di una strada a Sovico: potrebbe essere Corrado Semeraro, scomparso un mese fa Potrebbe essere del 55enne Corrado Semeraro il corpo trovato nella giornata di oggi sabato 27 aprile ai lati della strada provinciale all’altezza di Sovico: purtroppo la triste notizia dopo oltre un mese di ricerche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da più di un mese non si avevano notizie del 55enne Corrado Semeraro. Era scomparso lo scorso marzo dalla sua casa di Albiate, in Brianza, e non aveva più fatto ritorno. Purtroppo potrebbe essere suo il corpo senza vita trovato nella giornata di oggi sabato 27 aprile ai lati della strada provinciale all'altezza di Sovico, sempre in provincia di Monza. Cosa sia successo è ancora tutto da capire.

Stando a quanto appreso dall'Ansa, a notare il corpo sono stati stamani gli addetti alla manutenzione del verde pubblico. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i sanitari del 118. Purtroppo nulla è stato possibile per salvargli la vita: il decesso infatti risalirebbe a giorni fa. Ora si procederà con l'identificazione del cadavere e con tutti gli accertamenti del medico legale. Fondamentale sarà capire la causa della morte.

Corrado Semeraro si cerca dallo scorso 12 marzo: l'uomo era stato visto lasciare la sua auto e allontanarsi con un'andatura spaesata. Non aveva con sé il cellulare quindi fin da subito è stato impossibile chiamarlo o seguire le cellule telefoniche della zona. Un mese fa in un post l'associazione Penelope aveva scritto: "Attenzione! La famiglia del signor Corrado è molto in ansia e chiede l'aiuto di tutti noi per riportarlo a casa! È già passata quasi una settimana, ultimamente aveva avuto qualche episodio di perdita di memoria a breve termine, potrebbe essere in stato confusionale! Grazie a tutti!". Ora forse la triste notizia. Si attendono tutti gli accertamenti del caso.