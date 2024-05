video suggerito

Accoltella l’ex moglie e uccide il padre di lei a Varese, Manfrinati: “Giustizia è fatta, ora sto bene” “Io chiedevo solo di fare il padre. Questo non sarebbe successo”, ha dichiarato al gip Marco Manfrinati, ex avvocato di 40 anni arrestato lunedì scorso per l’omicidio di Fabio Limido, ex suocero di Manfrinati, e il tentato omicidio della ex moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Giustizia è fatta. Ora sto bene". L'ha detto nell'interrogatorio al gip di Varese Marco Manfrinati, ex avvocato di 40 anni, arrestato lunedì scorso per l'omicidio di Fabio Limido, ex suocero di Manfrinati, e il tentato omicidio della ex moglie, ferita al volto con svariate coltellate.

A spingerlo in via Ciro Menotti, dove si è compiuta la violenta aggressione, secondo quanto dichiarato dall'uomo sarebbe stata la mancanza del figlio che non poteva vedere in virtù del divieto di avvicinamento all'ex moglie, ai suoceri e al bambino. "Io chiedevo solo di fare il padre, altrimenti questo non sarebbe successo. Vorrei chiedere scusa a lei, e poter vedere mio figlio", ha dichiarato il 40enne.

E ancora. "Non volevo uccidere, l'ho colpita più volte quando è caduta a terra ma poi mi sono fermato, e stavo pensando di andare a costituirmi in Questura", ha raccontato l'ex avvocato al gip Alessandro Chionna. Sarebbe stato l'arrivo dell'ex suocero, intervenuto a suo dire con una mazza da golf (gridando Ti ammazzo, bastardo e infrangendo i vetri della macchina dell'ex genero) a spingerlo a scendere dalla macchina e a ritornare indietro: è in questo momento che sferra una coltellata letale al fianco del 71enne, per poi colpirlo ancora mentre è crollato in un cespuglio, ferito ormai a morte.

"Ho portato il coltello con me per difendermi da lui e dalla sua famiglia, quelli sono pericolosi", ha proseguito poi Manfrinati. Che, all'arrivo della moglie della vittima sul posto, ha sbeffeggiato la donna. "Come sta adesso tuo marito?", le si è rivolto ridendo, mentre veniva portato via dagli agenti di polizia.