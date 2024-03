“Ha lasciato la sua auto e si è allontanato spaesato”: da una settimana si cerca Corrado Semeraro Corrado Semeraro, 55 anni, è scomparso una settimana fa dalla zona Albiate-Triuggio, in provincia di Monza e Brianza: chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’Ordine al 112 oppure l’associazione Penelope al numero 380.7814931. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Si cerca da martedì 12 marzo Corrado Semeraro, il 55enne visto per l'ultima volta in zona Albiate-Triuggio, in provincia di Monza e Brianza, dove risiede. Stando alle poche informazioni sulla sua scomparsa, l'uomo è stato visto lasciare la sua auto e allontanarsi con un'andatura spaesata. Non ha con sé il cellulare perché al momento è impossibile chiamarlo o seguire le cellule telefoniche della zona.

A darne la notizia è anche l'associazione Penolope: al momento dell'allontanamento indossava "scarpe blu con suola bianca, jeans e giacca blu scuro. Ha un dente davanti mancante ed è un fumatore". Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'Ordine al 112 oppure l'associazione Penelope al numero 380.7814931.

In un post Facebook l'associazione precisa: "Attenzione! La famiglia del signor Corrado è molto in ansia e chiede l'aiuto di tutti noi per riportarlo a casa! È già passata quasi una settimana, ultimamente aveva avuto qualche episodio di perdita di memoria a breve termine, potrebbe essere in stato confusionale! Grazie a tutti!".