video suggerito

Cerca di violentarla mentre la accompagna a casa e lei si ribella: viene buttata fuori dall’auto in corsa La 22enne è stata trovata da un passante sull’asfalto di corso Venezia a Milano: la giovane sarebbe stata fatta scendere con la violenza dall’auto di un ragazzo appena conosciuto, dopo essersi opposta a un tentativo di violenza sessuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata soccorsa dopo essere stata buttata fuori da una macchina in corsa una 22enne, trovata da un passante sull'asfalto di corso Venezia a Milano: secondo quanto emerso, la giovane sarebbe stata fatta scendere con la forza dal conducente dell'automobile, una Bmw grigia, dopo che si era opposta a un tentativo di violenza sessuale avvenuto sui sedili del mezzo.

Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze dei presenti e della giovane, la 22enne aveva conosciuto il guidatore poche ore prima, in un locale del centro, durante una festa per il Fuorisalone. Dopo qualche chiacchiera in compagnia, il giovane si sarebbe gentilmente offerto di accompagnare la ragazza a casa in macchina.

Una vera e propria trappola. Una volta a bordo della macchina, la giovane ha raccontato infatti di essere stata palpeggiata nelle parti intime, stretta con forza contro il finestrino. Lei si è ribellata, lo ha respinto con tutte le sue forze. E proprio per questo è stata buttata fuori dall'automobile in corsa dal conducente, all'altezza di corso Venezia.

Leggi anche Esce di casa per andare a scuola a Busto Arsizio e scompare: si cerca la 12enne Dayana

Sdraiata a terra in lacrime, la giovane ha attirato l’attenzione di una motociclista che si è fermata a soccorrerla. Le due donne sono state poi notate da un passante che ha chiamato il 112, e così sul posto sono arrivati i carabinieri. Ora sono in corso le indagini per individuare la Bmw grigia e risalire al suo proprietario.