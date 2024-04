video suggerito

Rimane intrappolata con l’auto al passaggio a livello e viene travolta da un treno: morta 50enne A Cologne (Brescia) una 50enne è morta dopo essere stata travolta da un treno nella serata del 23 aprile. La donna era rimasta bloccata con l’auto tra le sbarre abbassate del passaggio a livello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 50enne è morta nella serata di ieri, martedì 23 aprile, dopo essere stata travolta da un treno mentre si trovava a bordo della sua auto. È successo al passaggio a livello di via Peschiera, nella campagna di Cologne (in provincia di Brescia). Il convoglio, un regionale, ha colpito la vettura trascinandola per oltre cento di metri. All'arrivo dei soccorsi, la donna che si trovava a bordo era già deceduta per le ferite riportate.

L'auto era rimasta bloccata sui binari

L'incidente è avvenuto poco dopo le 22:30 del 23 aprile. Stando a quanto emerso finora, pare che l'auto della 50enne fosse rimasta bloccata tra le sbarre abbassate del passaggio a livello che si trova poco fuori dal centro abitato di Cologne. In quel momento, stava passando un treno regionale che ha travolto la macchina ferma sui binari.

L'impatto è stato violento e il convoglio ha trascinato la vettura per oltre cento metri. Dalle prime informazioni, pare che nell'abitacolo ci fosse solo la 50enne che nello schianto ha riportato gravi ferite che si sono rivelate poi mortali.

Illesi i passeggeri e il macchinista

Sul posto sono arrivate poco dopo le ambulanze e l'automedica inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell'automobilista. Il macchinista che si trovava alla guida del treno e i pochi passeggeri al suo interno, invece, sono rimasti tutti illesi anche se sotto choc per l'accaduto.

I vigili del fuoco di Palazzolo, Chiari e Brescia si sono occupati di mettere in sicurezza l'area, ma ora sarà compito dei carabinieri di Chiari e della polizia ferroviaria ricostruire la dinamica dell'incidente. Come prima cosa, infatti, dovrà essere chiarito il motivo per cui l'auto della 50enne sia rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello.