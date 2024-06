video suggerito

Perde il controllo dell'auto in curva e si schianta contro il guardrail a Gavardo: morta 27enne La 27enne stava guidando nella notte tra 29 e 30 giugno in direzione di Salò, quando ha perso il controllo dell'auto. La ragazza è deceduta all'impatto con il guardrail.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Una 27enne è morta nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno in seguito a un incidente stradale lungo la strada provinciale 45bis a Gabardo, in provincia di Brescia. La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento, ma pare che la giovane abbia perso il controllo della sua Audi A3 mentre stava affrontando una curva. L'auto sarebbe poi finita contro il guardrail. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della 27enne.

L'incidente è avvenuto intorno alle 2:30 del 30 giugno. La 27enne, residente a Gavardo, si trovava alla guida della sua Audi A3 ed era diretta verso Salò, sul lago di Garda. Per motivi che dovranno essere chiariti dagli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi, la ragazza avrebbe perso il controllo dell'auto mentre affrontava una curva nel territorio comunale di Gavardo.

La vettura sarebbe, quindi, finita per schiantarsi contro il guardrail. Alcuni automobilisti che avrebbero assistito alla scena hanno dato l'allarme. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'automedica e l'ambulanza dei volontari di Roè Volciano. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare sul posto il decesso della ragazza, che sarebbe morta sul colpo.

La strada provinciale 45bis è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco di effettuare i rilievi del caso. Il tratto interessato è stato riaperto intorno alle 7 di mattina.