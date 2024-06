video suggerito

Chi era Marica Avanzi, 27enne morta in un incidente a Gavardo: tornava a casa dopo una festa con le amiche La dinamica è al vaglio degli inquirenti: un colpo di sonno o un errore alla guida, nessuna ipotesi è esclusa. La strada statale 45bis a Gavardo (Brescia) era stata segnalata dall’Istat come una delle più pericolose della Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava tornando da una serata trascorsa con le amiche Marica Avanzi, 27enne che nella nottata di domenica 30 giugno ha perso la vita in un incidente stradale all'altezza della statale di Gavardo (Brescia), dove la giovane abitava con la famiglia: si trovava al volante della sua Audi A3 in direzione Salò quando, per ragioni ancora tutte da chiarire, avrebbe perso il controllo dell’auto in curva schiantandosi con violenza contro il guardrail.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena: nessun'altra vettura è rimasta coinvolta. Per la ragazza alla guida però, nonostante il tempestivo intervento di ambulanza e vigili del fuoco, non c'era purtroppo più niente da fare.

La dinamica, ora, è al vaglio degli inquirenti. Un colpo di sonno o un errore alla guida, nessuna ipotesi è esclusa. Quel che è certo è che la 27enne, in quel momento, stava rincasando dopo una festa tra amici, musica e divertimento. Marica Avanzi, che amava viaggiare in giro per il mondo e fare arrampicata, aveva pubblicato su Instagram video e immagini di quei momenti in compagnia. Poche ore dopo l'impatto mortale sulla strada statale 45bis, che è stata recentemente segnalata dall’Istat come una delle più pericolose della Lombardia. Nel 2022, le vittime lasciate sull'asfalto furono addirittura 9. Tra cui i cinque giovanissimi morti nel maxi incidente di sabato 22 gennaio a Rezzato.