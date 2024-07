video suggerito

Incidente a Casorezzo, si ribalta auto con tre ragazzi a bordo: morto un 23enne, gli altri due in pericolo di vita intorno alle 4 di stamattina domenica 28 luglio un'automobile con tre giovani a bordo si è ribaltata più volte ed è finita nei campi che costeggiano la provinciale tra Casorezzo e Parabiago (Milano). Morto uno dei passeggeri, 23 anni, sbalzato fuori dall'abitacolo.

Un lungo rettilineo che collega Casorezzo con Parabiago, provincia di Milano. È qui, lungo la provinciale 149 in direzione di Parabiago, che intorno alle 4 di stamattina domenica 28 luglio un'automobile con tre giovani a bordo si è ribaltata più volte ed è finita nei campi che costeggiano la carreggiata. Il gruppo di amici, tutti residenti in zona, stava tornando da una serata trascorsa insieme.

Drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto in piena notte. È morto sul colpo uno dei passeggeri, I.C., 23 anni, sbalzato fuori dall'abitacolo della Renault Clio. In gravissime condizioni gli altri due amici: entrambi poco più che ventenni (22 e 24 anni) sono stati trasportati in codice giallo e codice rosso rispettivamente all'ospedale di Rozzano e al Policlinico di Milano. Uno di loro è ancora in pericolo di vita, ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Legnano.

Restano intanto ancora da ricostruire le cause dello schianto, avvenuto in un tratto di strada senza curve. Secondo le prime ricostruzioni il conducente, 22 anni, per motivi da definire avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo a quattro ruote, scartando di lato e finendo nei prati a fianco della provinciale.