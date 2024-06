video suggerito

Scomparso Achille Carlo Cucchetti, nessuna notizia dell’uomo che manca da casa da 24 ore: l’appello Achille Carlo Cucchetti è l’uomo di 68 anni che è scomparso da Inveruno (Milano): i familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

Non si hanno notizie di Achille Carlo Cucchetti, l'uomo di 68 anni che è sparito da Inveruno, comune che si trova nella provincia di Milano. Sul caso indagano le forze dell'ordine dopo che la famiglia ha sporto denuncia.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, è uscito da casa ieri mattina: indossava alcuni vestiti tecnici da ciclismo. È infatti andato via in sella alla sua mountain bike bianca con gomme da strada. Da quel momento non è più rientrato. I familiari preoccupati hanno immediatamente lanciato l'allarme: hanno infatti sporto denuncia ai carabinieri.

Diversi cittadini hanno diffuso la notizia della scomparsa sui social. Tra loro c'è anche il sindaco di Corbetta (Milano), Marco Corbetta che su Instagram ha infatti scritto: "Achille Carlo Cucchetti manca da casa di Inveruno da ieri mattina, é uscito di casa con vestiti tecnici da ciclismo e con una bici mountain bike bianca con gomme da strada. Chiunque l’abbia visto contatti in privato Andrea Cucchetti. Grazie".

Non è chiaro cosa possa essergli successo. Se possa aver avuto un malore lungo il percorso o si sia perso. Le forze dell'ordine, insieme ai soccorritori, stanno perlustrando tutte le zone e in particolare stanno cercando di ricostruire la strada che potrebbe aver fatto ieri. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori aggiornamenti.