Alessandro scomparso a 11 anni da 4 giorni: attivate le ricerche in tutta la provincia di Lecco Un ragazzino di 11 anni si è allontanato dalla comunità per giovani in difficoltà di Vercurago, in provincia di Lecco, da domenica scorsa. La Prefettura ha lanciato un appello per chiunque dovesse vederlo.

A cura di Matilde Peretto

Si cerca ancora Alessandro Jedid Mohamed, un ragazzino di 11 anni scomparso da Vercurago, in provincia di Lecco, da domenica 12 maggio. Sembra sia scappato dalla Casa San Girolamo di Somasca, una struttura per ragazzi disagiati, fragili o vittime di violenze, momentaneamente residenti in un ambiente protetto. Era affidato agli educatori della comunità. Alessandro non avrebbe detto a nessuno dov'era diretto.

Di lui non si sa più nulla da due giorni. Non si sa dove sia, con chi sia, né perché si sia allontanato. Al momento della scomparsa indossava una maglietta della squadra di calcio Atletico Madrid di colore violaceo con, sulla schiena, la scritta "Momo". Aveva pantaloni bianchi corti e scarpe Nike da tennis nere.

Con sé non aveva contanti né carte o bancomat. Non aveva nemmeno il cellulare. La Prefettura di Lecco ha chiesto aiuto: "Si invita chiunque ritenga di averlo visto o di avere utili elementi di conoscenza da riferire, a rivolgersi ai carabinieri della stazione di Lecco", scrivono dall'Ufficio territoriale del Governo.

C'è stato un momento in cui il ragazzino sembrava fosse stato ritrovato, ma si è trattato di una segnalazione sbagliata. Le ricerche, dunque, proseguono.

(articolo in aggiornamento)