video suggerito

Ex ballerina di night trovata morta dal compagno a Pozzuolo Martesana: tutti i dubbi degli investigatori La donna, morta per soffocamento, è stata trovata dal compagno: l’autotrasportatore 43enne ha dichiarato di aver rinvenuto il cadavere dopo una trasferta lavorativa. L’autopsia e gli esami tossicologici per definire l’ora del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sul corpo non ci sono segni apparenti di violenza. Ma secondo quanto emerso dall'autopsia, Hanna Herasimchyk, 46enne ex ballerina di night bielorussa trovata senza vita giovedì 14 giugno nel suo appartamento di Pozzuolo Martesana, sarebbe morta per soffocamento: resta ancora da chiarire se a seguito di una overdose di farmaci, alcolici o stupefacenti, di una tragica fatalità (come un boccone andato di traverso) o infine di un‘azione violenta.

A denunciare il decesso è stato il compagno

A trovarla e a denunciare il decesso alle forze dell'ordine è stato il compagno, Konrad D., 43enne autotrasportatore polacco impiegato presso un corriere, che aveva chiamato i soccorsi al rientro nell’appartamento dove i due abitavano, in via del Citra. Il suo alibi, al momento, regge a tutti gli interrogativi: il 43enne, che al momento non è formalmente indagato, ha dichiarato di essere stato fuori per lavoro almeno un paio di giorni, e di aver trovato la donna senza vita sul pavimento rincasando dopo una trasferta all'estero.

Tutti i dubbi sulla morte di Hanna Herasimchyk

Sarà l'autopsia, che stabilirà anche la data della morte, a fare luce sulla vicenda: Hanna Herasimchyk è davvero morta nella notte del 14 giugno, o il decesso risale a qualche tempo prima del ritrovamento? La lente di ingrandimento dei Carabinieri, in ogni caso, resta ancora accesa sull'uomo: secondo quanto emerso, la convivenza tra i due sarebbe stata molto turbolenta, fatta di liti e interventi delle forze dell'ordine (senza però denunce a seguito).

Leggi anche Ex ballerina di night trovata morta in casa nel Milanese, i carabinieri indagano per omicidio

Le indagini dei Carabinieri

Gli investigatori della squadra Omicidi del Nucleo investigativo stanno anche ricostruendo il giro delle conoscenze della vittima, i suoi contatti più frequenti ed eventuali passaggi registrati dalle telecamere di Pozzuolo Martesana nei dintorni del suo appartamento in orari compatibili con la morte della donna. La 46enne, ex ballerina di night club che ultimamente si era reinventata come badante per anziani, presentava numerose macchie ed ecchimosi sul corpo, difficili da datare, così come un taglio vistoso e già cicatrizzato lungo il braccio destro.