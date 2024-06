video suggerito

Donna di 46 anni trovata morta in casa dal marito appena tornato dal lavoro: è stata disposta l’autopsia La vittima di origini bielorusse ha 46 anni. Indagano i carabinieri: al momento non avrebbero riscontrato segni di violenza. Il ritrovamento è avvenuto all’alba di giovedì 13 giugno in via del Citra a Pozzuolo Martesana (Milano) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

È stata trovata morta all'interno di un appartamento a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, una donna di 46 anni di origini bielorusse. È successo all'alba di giovedì 14 giugno.

A dare l'allarme è stato il marito appena tornato dal lavoro, che ha chiamato il 112: sul posto in via del Citra, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri, che al momento non avrebbero trovato elementi che facciano pensare a un fatto doloso. Anche l'ispezione cadaverica non avrebbe riscontrato segni evidenti di violenza.

Sono comunque in corso tutte le verifiche del caso, in attesa dell'autopsia disposta sul corpo dal pm di turno: l'esame verrà eseguito nelle prossime ore. Nel frattempo i carabinieri del comando provinciale e i magistrati della procura di Milano sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto nel corso della notte.