video suggerito

Una donna è stata trovata morta in un garage in pieno centro a Milano: indagini in corso Questa sera, venerdì 14 marzo, una donna è stata trovata senza vita in una rimessa per auto in centro a Milano. Sulla vicenda stanno ora indagando la magistratura e la polizia di stato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di oggi, venerdì 14 marzo, una donna è stata trovata senza vita in una rimessa per auto in pieno centro a Milano.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il ritrovamento del corpo della donna si sarebbe verificato intorno alle ore 21:00 di questa sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi della rimessa per automobili alle ore 20:47 a bordo di un'ambulanza e di due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin e la questura di Milano.

Secondo le prime testimonianze disponibili, il corpo senza vita di una donna di 93 anni, compiuti ieri, sarebbe stato ritrovato nel parcheggio automatizzato in via Santa Sofia 8, dove si trova il silos della Elecon Srl nel pieno centro di Milano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un'anziana originaria di Roma, sarebbe rimasta schiacciata tra il sistema di sollevamento di un montacarichi per auto e il punto dove aveva sistemato in precedenza la propria vettura, una una Suzuki Ignis.

Le indagini sono in carico alla Polizia di Stato che ha acquisito le immagini delle telecamere del sistema di sollevamento. Dall'impianto a circuito chiuso si sarebbe vito chiaramente l'anziana uscire dopo aver posizionato correttamente la vettura nell'ascensore, strettissimo. Poi, una volta fuori, cercare di tornare in macchina scavalcando, nonostante l'età, una rete o cancello di sicurezza. In quel momento, però, si sarebbe attivato l'ascensore, e lei sarebbe rimasta incastrata.