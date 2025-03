video suggerito

Precipita dal montacarichi usato come ascensore in casa nel Comasco: morta Ginevra De Brasi Ginevra De Brasi è deceduta il 27 febbraio in seguito a un incidente in casa, a Cabiate (Como). La donna sarebbe precipitata dal montacarichi che usava come ascensore. Indaga la Procura. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una 82enne è deceduta nella serata di giovedì 27 febbraio in seguito a un incidente avvenuto nella sua abitazione di Cabiate (in provincia di Como). Stando a una prima ricostruzione la donna, Ginevra De Brasi, sarebbe precipitata dal piccolo montacarichi che usava come ascensore per raggiungere il proprio appartamento dal pian terreno del palazzo. A trovarla riversa in terra in condizioni critiche è stato il figlio che ha chiamato i soccorsi, ma i sanitari intervenuti hanno potuto solo constatare il decesso dell'anziana. La Procura ha aperto un fascicolo d'indagine, disposto l'autopsia sulla salma dell'82enne e il sequestro del montacarichi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18:30 del 27 febbraio in un'abitazione di via Vittorio Emanuele a Cabiate. A richiedere l'intervento dei soccorsi è stato un uomo di 50 anni, il quale avrebbe trovato la madre ferita a terra in condizioni critiche. Sul posto, insieme a polizia locale e vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con una ambulanza dalla Croce Verde di Lissone e con l’auto medica partita da Monza. I medici, però, hanno potuto solo constatare il decesso dell'anziana.

Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense e sono coordinate dal pm di turno in Procura a Como Giuseppe Rose. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava sul montacarichi che usava come ascensore in casa quando, per cause ancora non note, è stata sbalzata a terra. È possibile che l'82enne abbia perso l'equilibrio, forse anche a causa di un malfunzionamento del macchinario.

Il magistrato, intanto, ha disposto l'autopsia sul corpo della donna. L'esame potrebbe fornire indicazioni più precise circa le cause del decesso dell'82enne. È stato posto sotto sequestro anche il montacarichi, che sarà sottoposto a vari accertamenti.