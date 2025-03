video suggerito

Trovata morta una donna a Chignolo Po, si ipotizza un femminicidio: rintracciato il compagno dopo ore Una donna di 56 anni è stata trovata morta a Chignolo Po (Pavia). A trovarla è stata la figlia che ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno rintracciato il compagno dopo ore: la sua posizione è al vaglio. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 14 marzo, è stata trovata morta una donna di 56 anni a Chignolo Po, comune di appena quattromila abitanti in provincia di Pavia. La 56enne è stata ritrovata in un'abitazione di via Mariotto, nella frazione Lambrinia. L'allarme è stato lanciato dalla figlia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, è stata la figlia a trovare il corpo e chiamare il numero unico delle emergenze 112. Sembrerebbe che la donna avesse segni riconducibili a uno strangolamento. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco perché nell'abitazione c'era un forte odore di gas. I medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. I militari sono entrati con i vigili del fuoco.

Al momento le forze dell'ordine stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Gli inquirenti hanno rintracciato il compagno a Pandino, che si trova in provincia di Cremona. Per diverse ore è stato irreperibile. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori.

(Articolo in aggiornamento)