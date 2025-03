video suggerito

Sabrina Baldini Paleni, morta strangolata nella sua casa a Chignolo Po: arrestato il compagno in fuga Dopo ore di interrogatorio, è stato arrestato Franco Pettineo, il 52enne sospettato di aver strangolato e ucciso la compagna 56enne Sabrina Baldini Paleni nella loro abitazione di Chignolo Po.

A cura di Giulia Ghirardi

È stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Cremona, Franco Pettineo, il 52enne sospettato di aver strangolato e ucciso la compagna 56enne Sabrina Baldini Paleni nella loro abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia. L'allarme è stato lanciato dalla figlia.

A decidere per l'arresto sono stati i pm Valeria Biscottini, della procura di Pavia, e Andrea Figoni della procura di Cremona, che hanno ascoltato per diverse ore l'uomo nella caserma dei carabinieri di Pandino, in provincia di Cremona, dove l'uomo è stato rintracciato dai militari dell'arma dopo essersi dato alla fuga a bordo di una Dacia di colore scuro. La stessa di cui una vicina di casa aveva parlato a Fanpage.it. "Quando sono uscita verso le 7.30 del mattino la macchina di lui c'era ancora", aveva raccontato la donna. "Quando sono tornata, verso le 8.30, non c'era più. Deve essere scappato nel frattempo".

La vittima, operatrice socio sanitaria in una Rsa di Casalpusterlengo, nel Lodigiano, era madre di due figli, un maschio e una femmina, avuti dal marito dal quale si era separata: Filippo Pettineo, fratello dell'attuale compagno Franco Pettinero. Sarebbe stata proprio la figlia a trovare il corpo della madre e a chiamare i soccorsi dopo essersi insospettita che non rispondesse al telefono.

"Stamattina mi ha chiamato la figlia, voleva sapere dove fosse sua mamma perché non era al lavoro. Io purtroppo ero via, non lo sapevo, ma ho subito pensato che fosse strano. Lei viveva per il lavoro", ha raccontato ancora la vicina di casa a Fanpage.it. "Mi ha detto che ha subito pensato al peggio. ‘Lui le avrà fatto del male', mi ha detto riferendosi al compagno". "È poi arrivata con i carabinieri perché aveva paura a venire da sola, aveva paura di trovarlo in casa. Hanno aperto e hanno trovato la mamma strangolata per terra", ha concluso la vicina. "Mi ha chiamato di nuovo, un'ora e mezza dopo, e mi ha detto: ‘L'ha uccisa lui'".