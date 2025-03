Trovata morta una donna a Chignolo Po, il racconto della vicina: “La figlia mi ha chiamata, mi ha detto l’ha uccisa lui” Una donna di 56 anni è stata trovata morta a Chignolo Po (Pavia). A trovarla è stata la figlia che ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno rintracciato il compagno dopo ore: la sua posizione è al vaglio. Il racconto della vicina di casa a Fanpage.it. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

Credits: Chiara Daffini (Fanpage.it)

"Hai visto la mamma?". È questa la domanda che riceve una delle vicine di casa di Sabrina Baldini Paleni, la donna di 56 anni che questa mattina, venerdì 14 febbraio, è stata trovata morta, presumibilmente strangolata, nel suo appartamento a Chignolo Po, un comune di appena quattromila abitanti in provincia di Pavia.

A porre la domanda è la figlia della donna. "Stamattina mi ha chiamato la figlia, voleva sapere dove fosse sua mamma perché non era al lavoro. Io purtroppo ero via, non lo sapevo, ma ho subito pensato che fosse strano. Lei viveva per il lavoro", ha continuato a raccontare la vicina di casa a Fanpage.it. "Mi ha detto che ha subito pensato al peggio. ‘Lui le avrà fatto del male', mi ha detto riferendosi al compagno".

"È poi arrivata con i carabinieri perché aveva paura a venire da sola, aveva paura di trovarlo in casa. Hanno aperto e hanno trovato la mamma strangolata per terra", ha dichiarato la vicina. "Mi ha chiamato di nuovo, un'ora e mezza dopo, e mi ha detto: ‘L'ha uccisa lui'". "In effetti, quando sono uscita verso le 7.30 del mattino la macchina di lui c'era ancora", ha aggiunto la vicina di casa a Fanpage.it. "Quando sono tornata, verso le 8.30, non c'era più. Quindi deve essere scappato nel frattempo".

A riguardo, le forze dell'ordine stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Gli inquirenti hanno poi rintracciato il compagno a Pandino, in provincia di Cremona, che per diverse ore oggi è stato irreperibile. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori.

Il racconto della vicina di casa: "Litigavano spesso, voleva lasciarlo"

"Lui era una brutta persona, cattiva. Qui ha litigato con tutti e per qualsiasi cosa", ha raccontato ancora la vicina di casa riferendosi al compagno di Sabrina Baldini Paleni. "Lei era buona, ma era succube di lui. Era legata a quest'uomo che la teneva lì, isolata dal resto del mondo, sempre in casa, da soli. Non avevano amici, non andavano da nessuna parte".

"In passato abbiamo assistito a diversi episodi di violenza verbale", ha continuato la vicina a Fanpage.it. "Lei mi ha sempre detto che lo avrebbe lasciato. Lo ha detto per dieci anni, il tempo che la conosco. Ogni volta che litigavano – e lo facevano spesso – diceva che lo avrebbe lasciato, ma poi, immancabilmente, non lo faceva mai. Litigavano per la vita che facevano chiusi in casa. Lei voleva uscire, andare a cena fuori per una pizza, vedere persone, eppure tutto ciò che le era concesso era poter curare gli animali che avevano in casa, dei pappagalli. La sua vita era ridotta a questo e lei si lamentava".

È proprio al ricordo delle liti passate che, però, la vicina di casa ha avanzato un'ipotesi. "Recentemente la figlia mi aveva detto che finalmente si era decisa a lasciarlo e lui potrebbe essersi sentito alle strette", ha spiegato.

"Domenica scorsa sono usciti tutti insieme per il suo compleanno. In quell'occasione hanno litigato perché lui le aveva detto che voleva vendere la casa e andare a vivere lontano. Lei però voleva rimanere qui per stare vicino alla figlia che, tra l'altro, si sposerà a giugno di quest'anno. L'ultima volta che l'ho vista qualche giorno fa, infatti, qui in giardino mi ha detto che voleva farmi vedere l'abito che si era comprata per il matrimonio. Era così felice", ha concluso la vicina di casa a Fanpage.it.

In collaborazione con Chiara Daffini