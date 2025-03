video suggerito

Chi era Sabrina Baldini Paleni, uccisa a Chignolo Po dal compagno ritrovato solo cinque ore dopo La donna, 56 anni, faceva l'operatrice socio sanitaria in una Rsa di Casalpusterlengo (Lodi). In precedenza era stata sposata con il fratello del compagno, da cui aveva avuto due figli. È stata una di loro a trovare il corpo senza vita della madre.

È morta strangolata nella notte di giovedì 13 marzo nella sua casa chiusa a chiave di Chignolo Po (Pavia) Sabrina Baldini Palemi, trovata ieri senza vita dalla figlia il giorno dopo. Il compagno ed ex cognato Franco Pettineo, 52 anni, era invece sparito nel nulla: è stato rintracciato solo cinque ore dopo mentre era al volante di una Dacia nera a più di 30 chilometri di distanza nella zona di Pandino (Cremona) mentre vagava senza meta, e si è fatto accompagnare in caserma dai carabinieri. Fino a tarda sera è stato messo sotto torchio dal pm di Cremona Andrea Figoni. Infine è stato disposto il fermo dell’uomo.

La donna, 56 anni, faceva l'operatrice socio sanitaria in una Rsa di Casalpusterlengo (Lodi). In precedenza era stata sposata con il fratello del compagno, da cui aveva avuto due figli. Una di loro, Selene, è stata quella che ha fatto la tragica scoperta, dopo essersi presentata davanti alla villetta di via Mariotto perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre. "Mi aveva chiamato la figlia, voleva sapere dove fosse la mamma perché non era al lavoro. Io purtroppo ero via, non lo sapevo, ma ho subito pensato che fosse strano. Lei viveva per il lavoro", ha raccontato una vicina di casa.

"Mi ha detto che ha subito pensato al peggio. Lui le avrà fatto del male, mi ha detto riferendosi al compagno. La figlia è arrivata con i carabinieri perché aveva paura a venire da sola, aveva paura di trovarlo in casa. Hanno aperto e hanno trovato la mamma strangolata per terra, in corridoio", sempre la sua testimonianza. "Poi mi ha chiamato di nuovo, un'ora e mezza dopo, e mi ha detto: ‘L'ha uccisa lui'". "In effetti, quando sono uscita verso le 7.30 del mattino la macchina di lui c'era ancora. Quando sono tornata, verso le 8.30, non c'era più. Quindi, nel frattempo, deve essere scappato".