video suggerito

Sabrina Baldini uccisa a Chignolo Po, l’ipotesi sul movente: “Lui voleva vendere casa, allontanarla dalla famiglia” Franco Pettineo ha ammesso di aver strangolato a morte la compagna tra il 14 e il 15 marzo nella sua villetta di Chignolo Po (Pavia). La figlia di Sabrina Baldini Paleni: “Lui voleva trasferirsi lontano, ma lei non era d’accordo. Voleva lasciarlo” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha ammesso di aver strangolato a morte la compagna Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, uccisa tra il 14 e il 15 marzo nella sua villetta di Chignolo Po (Pavia). Non ha però saputo fornire spiegazioni sul movente Franco Pettineo, fuggito dopo l'omicidio e ritrovato solo ore dopo mentre vagava senza meta in macchina per le campagne del Cremonese.

L'uomo, durante l'interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip di Pavia di stamattina, ha confermato la sua confessione, sostenendo di aver assassinato la donna durante una lite. Il motivo, secondo quello che sostengono i conoscenti della coppia, potrebbe essere legato proprio alla vendita della casa di Chignolo Po: le intenzioni del compagno sarebbero infatti state quelle di mettere sul mercato la casa per trasferirsi lontano, mentre Sabrina Baldini Paleni desiderava restare in contatto con i figli e le loro famiglie. "Era legata a un uomo che la teneva isolata dal resto del mondo, stavamo sempre in casa. Non avevano amici, non andavano da nessuna parte", ha raccontato una vicina di casa. "Lei voleva uscire, andare a cena fuori per una pizza, vedere persone. La figlia mi aveva detto che finalmente si era decisa a lasciarlo e lui potrebbe essersi sentito alle strette".

"Lei voleva solo essere libera", ha confermato la figlia. "Aveva deciso di lasciarlo domenica sera: era il compleanno di mia mamma, ed erano da noi. Avevano litigato per la casa di Chignolo Po, che lui voleva vendere la casa per trasferirsi lontano. Mia mamma non era d'accordo, e lui è esploso dicendo che la stavamo manipolando… ma non era vero, lei non voleva stare lontano da noi. Io penso che lui sia ‘scoppiato' perché si era fissato con l'idea del trasloco. Stava già facendo le pratiche per mettere in vendita la casa, lei gli avrà detto ancora di no e che voleva chiudere, e poco dopo sarà successo il fatto".