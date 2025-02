video suggerito

Chi era Karine Cogliati, la 26enne trovata morta nel bosco a Carate Brianza: aveva mani e piedi legati con una felpa Nel pomeriggio di ieri, è stato rinvenuto il corpo di Karine Cogliati con mani e piedi legati nel bosco a Carate Brianza. Sul decesso della 26enne la procura di Monza ha aperto un'indagine e disposto l'autopsia del corpo.

A cura di Giulia Ghirardi

Fonte: Facebook

Nel pomeriggio di ieri, domenica 16 febbraio, a Carate Brianza, in provincia di Monza e della Brianza, è stato rinvenuto il corpo di una 26enne con mani e piedi legati. Sul decesso della 26enne, la procura di Monza ha aperto un'indagine e disposto l'autopsia del corpo.

A dare l'allarme sarebbe stato un passante che avrebbe notato un corpo riverso a terra mentre passeggiava tra i sentieri dell’argine del Lambro verso Agliate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno e il nucleo rilievi che, però, non sono stati in grado di identificare subito il corpo perché la donna non aveva i documenti. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, al momento del ritrovamento, sembra che la donna si trovasse raggomitolata a terra e che qualcuno le avesse fatto passare la felpa sotto le gambe per trasportarla dopo averle legato mani e piedi.

Successivamente, nel corso delle indagini, gli investigatori sono poi riusciti a risalire all'identità della vittima. Si tratta di Karine Cogliati, una giovane brianzola di origini brasiliane, classe 1998 (avrebbe compiuto 27 anni il prossimo autunno), senza fissa dimora e mamma di due bambine. Indagando sulle frequentazioni della giovane, gli investigatori avrebbero anche scoperto che da qualche tempo la donna era vittima della tossicodipendenza e con una serie di denunce a suo carico.

Sulla base di queste informazioni, l'ipotesi avanzata dagli investigatori è che la donna si possa essere sentita male assumendo sostanze stupefacenti in compagnia di qualcuno che avrebbe poi spostato il corpo, lasciandolo tra i sentieri dell’argine del Lambro. Sebbene sul corpo non fossero presenti segni apparenti di violenza, gli investigatori non possono escludere altre ipotesi a priori. Dunque, sul decesso della 26enne la Procura di Monza ha aperto un’indagine e, per capire l'esatta dinamica del decesso, ha disposto l'autopsia del corpo, prevista per la giornata di giovedì 20 febbraio.