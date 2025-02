video suggerito

Karine Cogliati trovata morta nel bosco, il 46enne brianzolo indagato anche per averle dato la droga Il 46enne indagato per la morte di Karine Cogliati, la 26enne trovata morta legata in un bosco di Carate Brianza, è accusato ora anche di morte in conseguenza di altro reato, oltre che di occultamento di cadavere.

All'occultamento di cadavere si aggiunge anche la morte in conseguenza di altro reato, cioè la cessione di droga: sono queste le accuse a carico del 46enne brianzolo indagato nell'inchiesta su Karine Cogliati, la 26enne trovata morta con mani e piedi legati con una felpa in un bosco di Carate Brianza. Il corpo è stato segnalato da un passante che lo ha visto mentre faceva jogging vicino al fiume Lambro.

Dopo la morte della ragazza l'uomo ha tentato di fuggire, ma è stato fermato dai Carabinieri in una località del Nord-Est. Non è ancora chiaro il rapporto che il 46enne avrebbe avuto con la ragazza, ma una delle ipotesi più accreditate dagli inquirenti è che possa averle fornito della droga che avrebbe consumato con lei. A quel punto la 26enne potrebbe aver avuto un malore e l'uomo avrebbe deciso di liberarsi del corpo della giovane legandolo e abbandonandolo nel bosco, per poi tentare di fuggire per non essere rintracciato.

La procura di Monza ha fatto eseguire ieri, giovedì 20 febbraio, l'autopsia sul cadavere, che comunque non sembrava presentare apparenti segni di strangolamento o violenza. Al momento non è ancora noto quale sia la causa del decesso, che potrebbe essere chiarita anche dagli esami tossicologici. Una delle ipotesi è che la ragazza possa aver avuto un'overdose. Cogliati, italo-brasiliana senza fissa dimora, aveva una dipendenza da sostanze stupefacenti e per questo frequentava il Sert di zona. La donna era anche mamma di due bambine che che vivono con il papà e i nonni in Brianza.