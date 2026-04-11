Madre e figlia morte in casa a Sesto San Giovanni: ipotesi suicidio, trovato biglietto d’addio

I cadaveri di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, sono stati rinvenuti nella loro abitazione a Sesto San Giovanni; una delle due avrebbe lasciato un biglietto d’addio.

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I corpi senza vita di due donne sono stati rinvenuti in un appartamento di Sesto San Giovanni (Milano); si tratta di madre e figlia, di 82 e 50 anni. Le cause del decesso non sono state chiarite ma, in attesa del responso dell'autopsia, l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella del suicidio: sono state trovate accanto ad una griglia spenta che aveva rilasciato monossido di carbonio e una delle due avrebbe lasciato un biglietto d'addio.

L'allarme era scattato intorno alle 17.30 di oggi, 11 aprile, lanciato dai vicini di casa: in quell'appartamento, al quarto piano di uno stabile di via Rovani, c'era una perdita d'acqua che aveva raggiunto l'esterno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco di Milano e i sanitari del 118. Gli stessi vicini di casa hanno riferito alle forze dell'ordine che, già da qualche tempo, non vedevano le due donne che vivevano in quell'abitazione.

Per entrare in casa, dopo avere inutilmente bussato, i pompieri del Nucleo Saf hanno dovuto forzare la porta di ingresso. Dentro, i corpi ormai senza vita di madre e figlia, in stato avanzato di decomposizione, segno che il decesso risale a diversi giorni fa. Erano stese sul letto e accanto a una di loro c'era la griglia spenta.

Su nessuna delle due sarebbero stati riscontrati dei segni evidenti di violenza e una di loro avrebbe anche lasciato il biglietto d'addio, elemento che fa propendere per l'ipotesi del suicidio; la morte sarebbe sopraggiunta per il monossido di carbonio. Sulla vicenda indaga il commissariato di Sesto San Giovanni della Polizia di Stato, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.