video suggerito

Fiamme in un appartamento a Milano: mamma e bimbo di quattro anni ricoverati in ospedale Nella notte a Milano è divampato un incendio in un palazzina che si trova in zona Forze Armate: una mamma e il figlio di 4 anni sono finiti in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Grande paura nel capoluogo meneghino. Nella notte tra mercoledì e giovedì 4 aprile è divampato un incendio in via Mar Nero a Milano. Il rogo ha interessato una palazzina di cinque piani che si trova in zona Forza Armate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Due persone sono rimaste ferite.

Mamma e figlio di 4 anni sono stati portati in ospedale

Intorno a mezzanotte e mezza, le fiamme hanno avvolto l'edificio. Sono stati subito chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in salvo i residenti e spegnere l'incendio. Una donna di trentuno anni e il figlio di quattro hanno mostrato sintomi da intossicazione: i medici e i paramedici, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), li hanno trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Non sono in pericolo di vita e non ci sarebbero altre persone coinvolte.

L'incendio potrebbe essere stato causato dal malfunzionamento di una lavatrice

Nel frattempo i pompieri, insieme alle forze dell'ordine, hanno svolto i rilievi del caso: sembrerebbe che le fiamme siano state innescate dal malfunzionamento di un elettrodomestico, in particolare modo una lavatrice. Le scintille hanno poi provocato le fiamme e una densa colonna di fumo nero. L'edificio non ha subito danni significativi.