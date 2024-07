video suggerito

Scoppia un incendio in un appartamento a Milano: famiglia si rifugia sul balcone, intossicato un bambino Un appartamento di via Ennio a Milano è andato a fuoco nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio. Un bambino piccolo è stato trasportato in ospedale per una lieve intossicazione. Soccorsa anche una donna di 81 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un appartamento al settimo piano di un palazzo in via Ennio, nella zona est di Milano, tra Porta Romana e Calvairate, è andato a fuoco nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio. I vigili del fuoco del distaccamento di via Sardegna intervenuti sul posto hanno fatto evacuare l'intero edificio per precauzione e soccorso una famiglia con un'autoscala. Un bambino piccolo, di cui non è ancora stata resa nota l'età, è stato trasportato alla clinica De Marchi per una lieve intossicazione. Soccorsa anche un'anziana di 81 anni a causa dello spavento.

Stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, l'incendio è partito dalla cucina di un appartamento al settimo piano. Il fumo che ne è scaturito, però, ha invaso le abitazioni vicine. In particolare, una famiglia con un bambino piccolo ha preferito non scendere le scale, ma cercare rifugio sul balcone in attesa dell'arrivo dei pompieri. Quest'ultimi, poi, con un'autoscala sono riusciti a raggiungerli e a portarli al sicuro.

Come riportato da Ansa, il figlio della coppia è stato comunque trasportato in ospedale per una lieve intossicazione. Anche una donna di 81 anni è stata trasportata al pronto soccorso. Il motivo in questo caso, però, sarebbe il forte spavento.

Insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati di regolare il traffico durante le operazioni di spegnimento.