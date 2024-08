video suggerito

Scoppia un incendio al secondo piano di un edificio a Milano: in poco tempo il fumo ha invaso tutto il palazzo I vigili del fuoco di Milano sono impegnati in Corso Monforte a Milano dove è scoppiato l'incendio al secondo piano di in una palazzina. Il fumo però in poco tempo ha invaso tutto l'edificio.

A cura di Giorgia Venturini

Nella mattinata di oggi giovedì primo agosto i vigili del fuoco di Milano sono impegnati in Corso Monforte a Milano dove è scoppiato l'incendio al secondo piano di in una palazzina. Il fumo in poco tempo ha però invaso tutti e sei i piani. Non risultano al momento persone ferite o coinvolte.

Sul posto si sono precipitate tre squadre del Comando di via Messina insieme al nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) che in venti minuti hanno circoscritto l'incendio. Intanto si sta provvedendo anche all'operazione di bonifica a causa del tantissimo fumo che ha invaso tutta la palazzina. "Fumi sono stati segnalati anche al quarto piano e in questi minuti le squadre di soccorso stanno verificando anche questo punto dell'edificio", fanno sapere i vigili del fuoco.