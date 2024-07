video suggerito

Scoppia un incendio in un condominio di via Tito Livio a Milano: otto persone ferite Le fiamme sono partite intorno alle 2 del 18 luglio da un appartamento al primo piano di un condominio di via Tito Livio a Milano. La 38enne che si trovava in casa in quel momento è riuscita a mettersi in salvo. Otto persone sono rimaste ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un incendio è scoppiato nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio in via Tito Livio a Milano. Ad andare a fuoco è stato l'appartamento al primo piano di un palazzo di otto livelli. Come riportato dai vigili del fuoco, otto persone sono rimaste ferite (nessuna in modo grave) e sono state trasportate tutte in ospedale, alcune in codice giallo e le altre in codice verde. I pompieri al loro arrivo hanno fatto evacuare 21 dei 24 appartamenti totali, a scopo precauzionale.

Una donna è riuscita a salvarsi dalle fiamme

Stando a quanto ricostruito finora, il rogo è scoppiato intorno alle 2 del 18 luglio. Le cause non sono ancora note. Le fiamme sono partite dall'appartamento al primo piano dove vive una donna, italiana, di 38 anni che è riuscita a scappare in tempo.

Sul posto sono intervenuti in tutto circa 30 vigili del fuoco, che hanno impiegato oltre tre ore di tempo per circoscrivere le fiamme e bonificare lo stabile dai gas e dai fumi prodotti dalla combustione. Sono state impiegate due autopompe e autoscale.

Le condizioni dei feriti

Otto persone sono rimaste leggermente ferite a causa dell'incendio. In particolare, tre sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. In codice verde, invece, le quattro persone trasportate al Policlinico e quella al Fatebenefratelli.

La più grave è la 38enne che si trovava nell'appartamento andato in fumo. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo per un'ustione al volto. Sedici condomini, invece, sono stati valutati sul posto e hanno rifiutato le cure.