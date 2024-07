video suggerito

Va a fuoco un palazzo a Milano nella notte: cinque persone intossicate e ustionate, anche un bambino Un incendio si è sviluppato per pochi minuti in una palazzina in zona Chinatown a Milano: cinque persone sono rimaste intossicate e ustionate, tra cui un bambino e un pompiere.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella notte in via Niccolini a Milano. Un incendio si è sviluppato per pochi minuti in una palazzina in zona Chinatown: le fiamme hanno invaso un appartamento dell'ultimo piano, ovvero il secondo, e il sottotetto. L'allarme ai vigili del fuoco è stato lanciato 40 minuti dopo la mezzanotte: in poco tempo sul posto sono arrivate sette squadre dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco e i sanitari hanno soccorso quattro persone rimaste coinvolte in lievi intossicazioni e ustioni. Si trattano di quattro residenti dello stabile, tra cui un bambino. Anche per un pompiere, impegnato a spegnere l'incendio, sono state necessarie cure mediche. Tante persone, tra cui i passanti della zona famosa anche per la movida serale per i diversi locali presenti, hanno avuto paura. Fortunatamente nessuno è ferito in modo grave.