video suggerito

Scoppia un incendio in un appartamento a Cinisello Balsamo: vigili del fuoco salvano un uomo e due bambini Un uomo, due bambini e tre cani sono stati salvati dai vigili del fuoco nel tardo pomeriggio del 20 luglio. I tre si trovavano nell’appartamento di Cinisello Balsamo (Milano) in cui era scoppiato un incendio per cause ancora non note. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 20 luglio, a Cinesello Balsamo (nella Città Metropolitana di Milano). L'appartamento situato al secondo piano di un edificio di viale Friuli, un palazzo popolare, è andato a fuoco per motivi ancora non chiari. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti intorno alle 18 e sono riusciti a trarre in salvo un uomo, due bambini e tre cani. Le tre persone sono state poi affidate alle cure del personale sanitario arrivato sul posto.

L'intervento dei pompieri ha evitato che fiamme e fiumi si propagassero ai piani superiori del palazzo, che conta in tutto nove piani. Sono stati mobilitati in tutto cinque mezzi del vigili del fuoco, insieme al carro soccorso. Gli altri condomini erano stati fatti evacuare per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del palazzo e ora, piano piano, stanno rientrando tutti nelle rispettive abitazioni.

Articolo in aggiornamento