Incendio in un appartamento a Milano, trovata una donna in arresto cardiaco: è gravissima Incendio in un appartamento a Milano: le fiamme sono divampate dal bagno di un’abitazione di via Grazioli. Una donna di novant’anni è stata trovata in arresto cardiaco: è in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella notte di oggi, domenica 18 agosto, è esploso un incendio in un appartamento di Milano. Il rogo ha coinvolto un edificio che si trova in via Grazioli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Il palazzo è costituito da cinque piani. L'incendio è divampato al terzo piano. I pompieri sono immediatamente entrati e hanno evacuato la struttura. All'interno, in un'abitazione, hanno trovato una donna di novant'anni in arresto cardiaco. Dopo averla salvata, l'hanno affidata alle cure degli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

La novantenne è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda: è in pericolo di vita. Nel frattempo i pompieri hanno provveduto a domare le fiamme. L'incendio è partito da una lavatrice presente in bagno. Lo hanno subito spento. Nel frattempo i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti anche in un altro edificio.

Alle 02.53 è esploso un incendio in un appartamento al primo piano di via Fulvio Testi al civico 308. Le fiamme sono partite dalla camera da letto. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi. Sono stati evacuati nove piani considerato anche che il fumo ha invaso il vano scale. Tre persone sono rimaste leggermente intossicate e sono state affidate alle cure degli operatori sanitari. Tutte hanno però rifiutato il ricovero.