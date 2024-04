video suggerito

Tenta di aggredire l’ex fidanzata in ospedale e accoltella tre persone: fermato Un ragazzo di 22 anni si è presentato nella clinica Città Studi di Milano e avrebbe tentato di aggredire l’ex fidanzata. Sono intervenute tre persone che sono state accoltellate dal giovane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 15 aprile, è avvenuta un'aggressione a Milano e precisamente in una struttura sanitaria. Un ragazzo infatti – un ventiduenne – è stato fermato alla clinica Città Studi del capoluogo meneghino perché è accusato di aver accoltellato tre persone dopo aver tentato di aggredire una donna che, al momento, si presume essere la sua ex fidanzata.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto: sulla base di quanto diffuso finora, il soggetto si è presentato nella struttura in forte stato di agitazione e avrebbe provato a colpire la donna. Per difenderla, sono intervenute tre persone. Si tratta di due dipendenti e un privato cittadino. Per la precisione sarebbero un infermiere, un addetto alle pulizie e un paziente.

E proprio in quel frangente, il giovane avrebbe estratto il coltello – una lama di piccole dimensioni – e avrebbe colpito tutti provocando loro alcune ferite. Nel frattempo sono stati subito allertati i carabinieri. I militari del Nucleo Radiomobile sono arrivati immediatamente sul posto e lo hanno bloccato: al momento si trova in caserma per tutti gli accertamenti del caso e per l'identificazione. Non è ancora chiaro quale reato gli verrà contestato.

E mentre le forze dell'ordine svolgevano tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica, i medici hanno soccorso i tre feriti e la donna che invece non avrebbe riportato traumi. Fortunatamente nessuno di loro avrebbe riportato gravi lesioni. Non sarebbero infatti in pericolo di vita.