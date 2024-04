video suggerito

Ferito alla schiena con un coltello durante una rapina alla fermata del tram: 21enne in codice rosso Un 21enne era alla fermata del tram in piazza Axum a Milano quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che lo hanno accoltellato alle spalle durante una rapina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura per un ragazzo di 21 anni la scorsa notte a Milano. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il giovane era alla fermata del tram in piazza Axum, nei pressi dello stadio Meazza, quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che lo hanno accoltellato alle spalle durante una rapina. I malvivente dopo avergli sottratto il cellulare e colpito alle spalle sono scappati via.

Il 21enne ferito è riuscito a raggiungere la casa della fidanzata che abita in zona, da qui è partita la richiesta di aiuto al 112. I medici corsi in suo soccorso lo hanno stabilizzato sul posto prima del trasferimento in codice rosso all'ospedale. Il giovane ha riportato una gravissima ferita ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la Polizia di Stato: servendosi delle telecamere di video sorveglianza della zona gli agenti dovranno cercare di risalire all'identità degli aggressori.

Solo poche ore prima un altro ragazzo è stato accoltellato al fianco nei pressi del sagrato della Chiesa della Beata Vergine di Seggiano a Pioltello (nella Città Metropolitana di Milano). Alcuni testimoni avrebbero visto l'aggressore colpire il ragazzo con un coltello e poi fuggire lasciando la vittima sanguinante a terra: il 20enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. Anche in questo caso il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto: non è ancora chiara la dinamica, ma pare che il 20enne di origine egiziana sia stato colpito da un uomo che brandiva un coltello al culmine di una lite. Al momento non è stata ancora trovata l'arma bianca dell'accoltellamento.