video suggerito

Perde il controllo della Tesla e si schianta contro il muro del ristorante: feriti 3 ragazzi, 2 sono gravi Una Tesla si è schiantata contro il muro di un ristorante a Brescia nella notte trail 28 e il 29 aprile. Due ragazzi sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre giovani sono rimasti feriti in seguito a un incidente avvenuto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile nel quartiere Fornaci di Brescia. Una Tesla, all'uscita dalla rotatoria tra via Labirinto e via del Serpente, è finita intorno alle 1 per impattare contro il muro di un ristorante. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, ma la vettura elettrica ha subito danno pesanti soprattutto alla parte anteriore. Un ragazzo di 33 anni e una ragazza di 23 sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Il terzo ha riportato ferite meno gravi, ed è stato portato via in codice giallo.

La polizia stradale è arrivata sul posto per effettuare i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando a quanto ricostruito finora, pare che il conducente della Tesla abbia perso il controllo della vettura in uscita della rotatoria tra via Labirinto e via del Serpente. Pare che nessun'altra vettura fosse coinvolta.

Forse a causa dell'elevata velocità, l'auto è finita per schiantarsi contro il muro di un ristorante proprio di via del Serpente. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, poco dopo le 1 del 29 aprile, due automediche e tre ambulanze da Brescia, Roncadelle e Flero.

Leggi anche Perde il controllo della moto e si schianta contro lo spartitraffico nel Comasco: morto Luca Casali

A riportare le ferite più gravi sono stati un ragazzo di 33 anni e una ragazza di 23. Il primo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia e la seconda, sempre con la massima urgenza, è stata ricoverata alla Poliambulanza. Sarebbero meno gravi, invece, le lesioni riportate dalla terza persona coinvolta. Si tratta ancora di un ragazzo, trasportato all'ospedale Civile in codice giallo.