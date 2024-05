Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’autobotte nel Cremonese, morta una 55enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Una 55enne è deceduta nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 maggio, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Quinzanese nel comune di Bordolano, in provincia di Cremona. Stando a quanto ricostruito finora, pare che la donna, alla guida di una Opel, abbia invaso la corsia opposta finendo per schiantarsi frontalmente contro un'autobotte. All'arrivo dei soccorsi, era già deceduta. Illeso, invece, il camionista.

Lo schianto contro l'autobotte

L'automobilista si chiamava Agense Brunelli e stava viaggiando in direzione di Cremona. Intorno alle 17, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta con la sua Opel. In quel momento, però, stava transitando un'autobotte diretta a Brescia, carica di siero di latte residuo della produzione casearia.

L'impatto è stato violento e ha distrutto la parte anteriore della vettura. I vigili del fuoco di Cremona sono intervenuti per estrarre la 55enne, residente a Verolanuova, casalinga e madre di tre figli, dalle lamiere. Nonostante i tentativi dei sanitari, arrivati con un'ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi e un'automedica del 118 di Brescia, Brunelli era già deceduta per le gravi ferite riportate.

Le indagini della polizia stradale

Questa prima ricostruzione dell'incidente è stata resa possibile dalla testimonianza del conducente dell'autobotte, rimasto illeso nello schianto. La polizia stradale di Pizzighettone, però, è al lavoro per accertare la dinamica e per capire per quale motivo Brunelli avrebbe perso il controllo dell'auto.

Il traffico lungo la strada provinciale Quinzanese è rimasto bloccato per diverse ore, il tempo necessario per effettuare i rilievi e per rimuovere i resti dei veicoli coinvolti nell'incidentre.