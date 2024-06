video suggerito

Perde il controllo della moto, si schianta contro quella del fratello e cade in un dirupo: morto 28enne Un 28enne è morto dopo essere caduto in un dirupo lungo la provinciale che costeggia il lago di Valvestino (Brescia). Il ragazzo aveva perso il controllo della moto, finendo con lo schiantarsi prima contro quella del fratello e poi contro il guardrail.

Un 28enne è morto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 30 giugno, dopo essere precipitato in un dirupo per decine di metri. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo stava scendendo lungo la strada provinciale che costeggia il lago di Valvestino (in provincia di Brescia) quando, per motivi che devono ancora essere chiariti, ha perso il controllo della moto. La sua due ruote è andata a schiantarsi contro quella guidata dal fratello, per poi impattare contro il guardrail. Il 28enne è stato sbalzato ed è caduto nel dirupo. Il suo corpo ormai senza vita è stato recuperato mezz'ora più tardi dai vigili del fuoco.

A chiamare i soccorsi è stato il fratello del 28enne intorno alle 13 del 30 giugno. I due ragazzi, originari di Como, viaggiavano ciascuno sulla propria motocicletta a distanza ravvicinata. Non si è ancora capito per quale motivo il 28enne abbia perso il controllo della sua. Entrambi stavano scendendo lungo la provinciale, in direzione Gargnano, e lo schianto è stato terribile.

L'impatto sarebbe avvenuto in prossimità di una curva, con la moto del 28enne che è rimasta sul ciglio della strada dopo l'impatto con il guardrail. Il giovane motociclista, invece, è stato sbalzato finendo per precipitare per decine di metri nel vicino dirupo che costeggia il lago di Valvestino.

I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il corpo ormai senza vita del ragazzo. L'operazione è stata alquanto difficoltosa, data la zona particolarmente impervia. Con loro sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e i colleghi della locale di Gargnano. Le forze dell'ordine hanno provveduto a chiudere la provinciale al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi del caso.