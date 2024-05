Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani mercoledì 15 maggio: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Torna il maltempo sull'Italia. Per la giornata di domani, mercoledì 15 maggio, sono diverse le allerte meteo della Protezione civile. Cambia radicalmente il tempo al Nord, e in alcuni settori della Lombardia è prevista una allerta meteo arancione. Inoltre, sarà allerta gialla in settori di Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Veneto, Piemonte.

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia domani

Allerta arancione domani, mercoledì 15 maggio, in alcuni settori della Lombardia. Sul sito della Protezione civile il dettaglio del bollettino di criticità:

Moderata criticità per rischio idraulico: Lombardia (Nodo Idraulico di Milano);

Moderata criticità per rischio idrogeologico: Lombardia (Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano).

Allerta meteo gialla in 6 regioni per il 15 maggio

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 15 maggio, allerta gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e l’intero territorio delle Marche.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense

Pianura piacentino-parmense Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Lombardia: Pianura centrale, Orobie bergamasche

Pianura centrale, Orobie bergamasche Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani 15 maggio

Un'intensa perturbazione temporalesca investe domani il Nord-Italia, mentre l'anticiclone africano interessa il resto d'Italia. Secondo le previsioni meteo, sarà una giornata molto instabile nelle regioni settentrionali con rovesci diffusi, a tratti temporaleschi e con grandinate. Cielo a tratti nuvoloso sul resto d'Italia con clima estivo.