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Maltempo, allerta meteo gialla domani 15 maggio 2026 per temporali: le regioni colpite

Neve sulle Alpi e maltempo diffuso al centro nord per la giornata di venerdì 15 maggio. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni.
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A cura di Antonio Palma
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Piogge e temporali insistono sull’Italia e anche per domani, venerdì 15 maggio, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni. Tutta colpa di un’aria depressionaria che ha portato a un repentino peggioramento meteo su gran parte del Centro-Nord dell’Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Nelle prossime ore nevicherà diffusamente sull’arco alpino mentre temporali e nubifragi caratterizzeranno il tempo su tutte le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, in particolare quelle tirreniche. Sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende e modifica quello precedente e ha valutato per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, una allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per venerdì 15 maggio:

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Neve sulle Alpi e temporali al centro nord: le previsioni meteo di venerdì 15 maggio

Le previsioni meteo di venerdì 15 maggio indicano al nord nevicate diffuse sull’arco alpino fino a quote intorno ai 1500 metri circa e temporali anche molto intensi su Piemonte, Lombardia, Liguria di levante, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno a intensificarsi sulle regioni di nord-est ed Emilia-Romagna. Al centro piogge e temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio, in estensione dalla tarda mattinata anche alle Marche e alla Sardegna. Tempo instabile con piogge o temporali diffusi infine anche su Campania, Basilicata e Calabria, mentre sulle restanti regioni si verificheranno fenomeni più deboli e isolati.

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