Perde il controllo della moto e si schianta contro lo spartitraffico nel Comasco: morto Luca Casali

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 57enne è deceduto nella tarda serata di venerdì 19 aprile in seguito a un incidente stradale. Il motociclista stava tornando a casa quando, arrivato in via Canturina ad Albate (in provincia di Como) all’altezza di piazza del Tricolore, ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro lo spartitraffico. L'uomo si chiamava Luca Casali e lungo la stessa via dove è avvenuto l'impatto. Un ragazzo avrebbe raccontato la dinamica dell'incidente alla polizia locale, aggiungendo che nessun altro veicolo era rimasto coinvolto.

Stando a quanto riferito dal giovane testimone, che si trovava all'altezza del parco di Albate, il 57enne stava viaggiando verso Trecallo, per tornare a casa, quando ha perso il controllo della sua moto. L'Honda Pacific Coast guidata da Casali sarebbe, poi, andata a schiantarsi contro lo spartitraffico, facendolo sbalzare per diversi metri scaraventandolo sull'asfalto.

I soccorsi sono arrivati sul posto intorno alle 22:45 con un'automedica inviata dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza e una ambulanza della Croce Rossa di Como. Le condizioni del 57enne sono apparse subito molto gravi. Trasportato in ospedale, Casali è deceduto poco dopo a causa dell'emorragia cerebrale dovuta al trauma al cranio riportato nello schianto.

Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi e ora dovranno accertare l'esattezza della ricostruzione della dinamica riferita dal testimone. Appare, però, ormai chiaro che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nell'incidente. Solo 24 ore prima, tra l'altro, sullo stesso punto si era verificato un altro incidente, con conseguenze meno gravi.