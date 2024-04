Chi era Alessio Moroni, morto in un incidente stradale con la moto: aveva 20 anni

video suggerito

Nella giornata di ieri, mercoledì 17 aprile, si è verificato un terribile incidente stradale a Rho, comune che si trova in provincia di Milano. Un'automobile si è scontrata con una moto: nell'impatto è morto un ragazzo di vent'anni. La vittima si chiamava Alessio Moroni e abitava a Vanzago. Quando sono arrivati i medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), il ventenne era già in arresto cardiocircolatorio.

È stato trasferito in codice rosso, con le manovre di rianimazione in corso, all'ospedale Niguarda di Milano. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Il ventenne era un donatore di organi: saranno quindi espiantati. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13. Il ventenne stava percorrendo via Mattei in direzione di corso Europa quando, arrivati all'altezza dell'incrocio con via Fermi, si è scontrato con un'automobile. Moroni, che era in sella a una Suzuki 400, è stato sbalzato dalla moto e ha fatto un volo di alcuni metri.

La donna che alla guida si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Alla notizia della morte del giovane, si è sentita male. È stata sottoposta all'alcoltest, che ha dato esito negativo. Non è escluso però che possa essere indagata per omicidio stradale. Stando a una prima ipotesi degli agenti della polizia locale – che ha svolto i rilievi del caso e ricostruito la dinamica – la macchina potrebbe non aver visto arrivare la moto che non viaggiava molto forte. Nelle prossime ore si potranno avere dettagli più precisi.