Violento scontro tra auto e moto: un ragazzo di 20 anni muore poco dopo l’arrivo in ospedale

A cura di Giorgia Venturini

Era in sella alla sua moto quando si è scontrato violentemente contro un'auto impegnata in una svolta a sinistra in via Mattei a Rho. Questa la dinamica di un terribile incidente che è costata la vita a un ragazzo di 20 anni residente a Vanzago, alle porte di Milano. Nulla è servito il disperato trasferimento all'ospedale Niguarda di Milano: i medici poco dopo il suo arrivo non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 17 aprile. Il 20enne stava viaggiando alla guida della sua moto poi l'impatto con l'auto che lo ha fatto sbalzare di diversi metri e ricadere in modo violento sull'asfalto. Subito è scattata la chiamata al 112 che ha fatto arrivare sul posto i sanitari in codice rosso, da qui l'inutile tentativo di salvare il giovane raggiungendo il prima possibile l'ospedale.

Intanto verranno fatti tutti gli accertamenti del caso da parte degli agenti della polizia locale. La donna alla guida dell'auto è uscita illesa dall'incidente ma sotto choc: è stata sottoposta all'alcol test con esito negativo e lei e gli altri testimoni dell'incidente hanno dato la loro versione dei fatti. A breve intanto verranno disposti i funerali per il 20enne.