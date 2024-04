video suggerito

Incidente stradale nel Bresciano, scontro tra auto e moto: morto un uomo Incidente stradale a Ghedi (Brescia): un'auto si è scontrata con una moto e nell'impatto è morto il motociclista.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, martedì 16 aprile, si è verificato un incidente stradale a Ghedi, comune che si trova in provincia di Brescia. Un'automobile si è scontrata con una moto e nell'impatto è morto un uomo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e gli agenti della polizia stradale.

Stando a quanto diffuso nella nota dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) l'incidente si è verificato alle 9.41 sulla strada provinciale 66. Un'automobile si è scontrata con una moto. L'impatto è stato molto violento e il motociclista è stato sbalzato a seguito dell'impatto. La centrale operativa di Areu ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'automedica, di auto infermieristica e ambulanza.

Purtroppo non è stato possibile far altro che constatare il decesso sul posto: per il momento non è nota la sua identità. Le forze dell'ordine sono a lavoro per poter capire chi sia la vittima. Il conducente invece non sembrerebbe essere stato ospedalizzato. Gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo si cercherà di capire se all'origine del sinistro ci sia stato un malore, una svista o un errore.