Incidente tra auto e moto a Casnigo: morto un motociclista di 57 anni Grave incidente intorno alle 18 di oggi lunedì 8 aprile in via Serio a Casnigo (Bergamo). Un motociclista di 57 anni è morto sul colpo dopo l'impatto con una vettura lungo la statale 671.

Si è verificato un grave incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile, in via Serio a Casnigo (Bergamo). Un motociclista di 57 anni, del quale ancora non sono state rese note le generalità, è morto sul colpo dopo lo schianto con una vettura: per l'uomo, all'arrivo dei soccorsi, non c'è stato niente da fare.

A dare notizia dell’accaduto è Areu, l’Agenzia di emergenza urgenza della Regione Lombardia. Lo schianto si è verificato poco prima delle 18 lungo la statale 671 nel tratto che corre lungo il corso del fiume: sarebbero entrate in rotta di collisione un’auto e una motocicletta.

L’automobilista, che si è immediatamente fermato per allertare i soccorsi, ha riportato invece solo poche contusioni. Per lui non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto, oltre ad automedica e ambulanza, sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri. Questi ultimi, adesso, sono impegnati nei rilievi per ricostruire dinamica e cause dell’incidente: saranno loro a stabilire chi non abbia rispettato il codice della strada, magari per sorpassi o manovre azzardate oppure per semplice disattenzione.