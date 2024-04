video suggerito

Incidente stradale nel Bresciano, uomo travolto e ucciso: il conducente era positivo all’alcoltest Stefano Piergallini è un uomo di 35 anni che è morto travolto da un’automobile in provincia di Brescia. Il conducente dell’auto che lo ha investito era positivo all’alcol test. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di ieri, venerdì 12 aprile, si è verificato un incidente stradale a Padenghe sul Garda, comune che si trova in provincia di Brescia. Nell'impatto è morto un uomo di 35 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Sono poche le informazioni relative a quanto accaduto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la vittima si trovava in sella al suo motorino quando è stato investito da un'automobile che transitava dal senso di marcia opposto. Sono stati subito chiamati i soccorsi: sul posto sono intervenuti la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.

La vittima si chiamava Stefano Piergallini: il 35enne era residente a Salò, un altro comune che si trova sempre in provincia di Brescia. Sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. L'automobilista, un ragazzo di 28 anni, è risultato positivo all'alcoltest. Per lui è scattato ovviamente l'arresto: è accusato di omicidio stradale. In questo momento si trova agli arresti domiciliari dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori dettagli su quanto accaduto.