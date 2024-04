video suggerito

Chi era Raoul Ghinelli, il motociclista morto in un incidente stradale Si chiamava Raoul Ghinelli, l’uomo che nella giornata di oggi è morto in un incidente stradale a Calcinate (Bergamo). Si è scontrato con un’automobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 12 aprile, si è verificato un incidente stradale a Calcinate, comune che si trova nella provincia di Bergamo. Un'automobile si è scontrata con una moto: nell'impatto è morto un uomo di 48 anni. Sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando alle informazioni recuperate fino a questo momento, il sinistro è avvenuto in via Larga. Il 48enne era in sella al suo scooter, un Kymko DownTown, quando si è scontrato con un'Alfa Romeo Giulietta. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Purtroppo però, nonostante il tempestivo intervento, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Illeso invece il ragazzo di 28 anni che guidava l'automobile.

Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Bergamo che, aiutati dalla polizia locale di Cavernago, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.

Leggi anche Incidente tra auto e moto a Casnigo: morto un motociclista di 57 anni

La vittima si chiamava Raoul Ghinelli e aveva 48 anni. Era originario di Rimini e si era trasferito in paese insieme alla compagna Francesca. I due condividevano anche un cane, Gandalf. Oltre alla fidanzata, ha lasciato nel dolore due sorelle e un fratello. Lavorava alla Bere Betti di Cividate al Piano.